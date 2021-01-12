Ученые обнаружили следы воды в упавших на Землю метеоритах

Австралийские и американские ученые обнаружили следы воды, которые поступали на Землю с метеоритами. Для этого Саймон Тернер из Университета Маккуори в Сиднее и его коллеги проанализировали состав нескольких метеоритов, которые упали на нашу планету за последний век. В частности, исследователи изучили в космических камнях распределение изотопов двух химических элементов: урана и тория, пишет журнал Science.

По словам авторов работы, при таянии льда в метеорите, вода и водорастворимые элементы попадают из одной части породы в другую. Соотношение между водорастворимым ураном и торием, который, напротив, в воде не растворяется, свидетельствует о ее наличие в космических камнях, которые являются частями астероидов, образовавшихся около 4,5 миллиарда лет назад.

По подсчетам ученых, химические реакции с участием жидкой воды протекали в этих метеоритах за последний миллион лет. Кроме воды на Землю поступали и органические соединения. Астрофизики выдвигают гипотезу, что космические камни продолжали поставлять на Землю воду и органические соединения еще в недавнем прошлом, чтобы это проверить, необходимо исследовать образцы с астероидов. Например, недавно части космических пород доставили на Землю в ходе миссии японского аппарата Hayabusa 2.

Многие астрофизики считают, что вода и углерод, зародившие в итоге жизнь на нашей планете, попали сюда благодаря метеоритам, однако ученые до сих пор задаются вопросом, проходили ли эти процессы только на раннем этапе развития Земли или на протяжении всего ее существования.