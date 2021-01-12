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Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля

Анна Назайкина
11:10 12.01.2021
Авиасообщение с Соединенным Королевством было временно ограничено из-за обнаружения более заразного штамма коронавируса.
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля
© Фото: Mark Thomas, Keystone Press Agency, Globallookpress

Россия продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

«Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года», — уточняется в релизе.

22 декабря 2020 года из-за выявления в Соединенном Королевстве нового штамма COVID-19 было временно ограничено авиасообщение России с Великобританией. По предварительным оценкам, «британский» штамм может быть на 70% заразней обычного, однако на данный момент данных о том, что он более опасен с точки зрения летальности, нет.

В воскресенье глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что у россиянина, недавно прилетевшего из Лондона, выявили «британский» штамм COVID-19.

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