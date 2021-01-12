Защита историка Соколова обжаловала приговор

Защита историка Олега Соколова, осужденного на 12,5 года лишения свободы, подала апелляционную жалобу на приговор, в которой просит уменьшить срок заключения. Об этом сообщил адвокат Сергей Лукьянов.

«Одиннадцатого января мной была подана апелляционная жалоба на приговор Октябрьского районного суда, вынесенный в отношении Соколова. В апелляционной жалобе я в том числе прошу учесть в качестве смягчающих ряд обстоятельств и снизить назначенное наказание», - заявил адвокат.

Двадцать пятого декабря историк был приговорен к 12,5 года лишения свободы. Мужчина обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, а также незаконном хранении оружия и патронов. Родители погибшей девушки приняли решение не обжаловать приговор.

Напомним, что в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов совершил убийство девушки. По данным следствия, мужчина застрелил Анастасию Ещенко у себя в квартире, после чего расчленил ее тело и выбросил в реку Мойку. Впоследствии историк признался, что пошел на преступление после ссоры с аспиранткой.