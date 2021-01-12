«Взорвался от перегрева»: физик рассказал о взрыве метеорита над Камчаткой

Кандидат физико-математических наук, директор Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН Данила Чебров заявил, что взорвавшийся над Камчаткой метеорит летел не над городом, а над Охотским морем на юг. Ученым также неизвестно, попали ли частички объекта на Землю, ведь космическое тело сгорело прямо в воздухе.

«К нам обратились журналисты с видео очевидцев и попросили его прокомментировать. Мы посмотрели кадры и на записях инфразвуковой группы нашли соответствующий сигнал, который можно интерпретировать определенным образом», - объяснил Чебров «Звезде».

Он также подчеркнул, что подобное явление наблюдалось над акваторией Берингова моря в 2018 году. При этом метеорит был больше камчатского.

«Таких метеоритов может быть довольно много. Никто их не видит, они могут упасть посреди Тихого океана. И никто их не фиксирует», - подчеркнул ученый.

По его словам, камчатский метеорит вошел в плотные слои атмосферы и стал генерировать сигнал. Он длился 55 секунд. Потом он взорвался от перегрева. По предварительной оценке сигнала, диаметр метеорита был менее 10 метров. При этом энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн в тротиловом эквиваленте.