Семь новых департаментов появятся в аппарате правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения в структуре аппарата правительства РФ. В аппарате появятся семь новых департаментов, также утверждены предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда.

Подготовка нормативной базы для реформы госаппарата завершена, сообщается на сайте правительства. Мишустин подписал постановление, которым утверждаются предельная численность госслужащих и фонд оплаты труда.

«Действие документа распространяется на центральные аппараты и территориальные органы министерств и ведомств», - уточнили в пресс-службе кабмина.

Помимо этого, отдельным документом утверждены изменения в структуре аппарата правительства. В нем появятся семь новых департаментов: здравоохранения, промышленности, регионального развития, социального развития, строительства, транспорта, энергетики. Департамент здравоохранения и социального развития, Департамент промышленности, энергетики и транспорта, а также Департамент регионального развития и инфраструктуры будут упразднены.

Мишустин анонсировал реформу госаппарата в ноябре 2020 года. Завершить ее планируется до 1 апреля 2021 года. Реформа предполагает приведение к единому стандарту штата и организационной структуры министерств и ведомств, а также сокращение штата центральных аппаратов на 5%, территориальных органов - на 10%.