Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Студентам подмосковных вузов продлили дистанционное обучение до 6 февраля

Светлана Иванова
10:13 12.01.2021
Транспортные карты студентов подмосковных вузов будут заблокированы.
Студентам подмосковных вузов продлили дистанционное обучение до 6 февраля
© Фото: ТРК "Звезда"

Студенты подмосковных вузов продолжат учиться в дистанционном формате до 6 февраля.

Соответствующее решение принял губернатор Московской области Андрей Воробьев. Постановление главы Подмосковья вступает в силу со среды, 13 января. Карты студентов подмосковных вузов будут заблокированы, отмечается в документе. Учащиеся колледжей, в свою очередь, будут обучаться в очном формате, их транспортные карты разблокируют.

Дистанционное обучение для студентов высших учебных заведений действует в регионе с осени прошлого года. Мера была введена из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, в Подмосковье начнут действовать и новые ограничительные меры, направленные на снижение уровня заболеваемости COVID-19. В частности, заселение в гостиницу станет возможным только при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, полученного не ранее чем за трое суток до дня заезда и за пять дней до начала отдыха, если тестирование проводилось методом ИФА (иммуноферментный анализ, анализ крови на антитела).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:35 В стране и мире
В ПФР назвали условие для получения пенсии свыше 30 тысяч рублей
09:36 В стране и мире
Видео
Черные стены и сгоревшая мебель: кадры из квартиры в Екатеринбурге, где начался смертельный пожар
09:21 В стране и мире
Видео
Над Камчаткой взорвался метеорит: видео
07:55 В стране и мире
Раскрыто происхождение коронавируса SARS-CoV-2
06:30 В стране и мире
США пригласили Россию на инаугурацию Байдена
Популярное
Популярное
Видео
Бездомная собака напала на львицу, облаяла ее и удалилась непобежденной
Видео
Опубликовано видео спасения ребенка из-под колес поезда на «Бабушкинской»
Видео
Скелет таинственного существа нашли в отдаленном регионе Антарктиды
Ученые назвали планеты, где человечество найдет убежище после уничтожения Земли
Видео
Забайкальская чиновница извинилась за слова о «поесть и поспать»
Видео
Гигантская волна в Гренландии едва не погубила рыбаков и попала на видео
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.