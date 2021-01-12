Студентам подмосковных вузов продлили дистанционное обучение до 6 февраля

Студенты подмосковных вузов продолжат учиться в дистанционном формате до 6 февраля.

Соответствующее решение принял губернатор Московской области Андрей Воробьев. Постановление главы Подмосковья вступает в силу со среды, 13 января. Карты студентов подмосковных вузов будут заблокированы, отмечается в документе. Учащиеся колледжей, в свою очередь, будут обучаться в очном формате, их транспортные карты разблокируют.

Дистанционное обучение для студентов высших учебных заведений действует в регионе с осени прошлого года. Мера была введена из-за пандемии коронавируса.

Кроме того, в Подмосковье начнут действовать и новые ограничительные меры, направленные на снижение уровня заболеваемости COVID-19. В частности, заселение в гостиницу станет возможным только при предъявлении отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, полученного не ранее чем за трое суток до дня заезда и за пять дней до начала отдыха, если тестирование проводилось методом ИФА (иммуноферментный анализ, анализ крови на антитела).