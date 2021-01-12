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Ученые разгадали связь между «солнечными» вспышками и существованием жизни

Светлана Иванова
10:10 12.01.2021
Непрерывные звездные вспышки приводят атмосферный состав экзопланеты в новое химическое равновесие.
Ученые разгадали связь между «солнечными» вспышками и существованием жизни
© Фото: mike lacoste, Pixabay

Вспышки на звездах не всегда являются препятствием для существования жизни на экзопланетах, расположенных поблизости от них. К такому выводу пришли ученые.  

На звездах, как и на Солнце, периодически происходят сильные и внезапные выбросы электромагнитной энергии, которые называют вспышками. Считается, что такая активность звезд, особенно красных гигантов, способна уничтожить жизнь на планетах, находящихся рядом. Феномен объясняют постепенным разрушением защитного слоя атмосферы на планетах, подвергающихся частому геомагнитному возмущению, которое в итоге приводит к росту воздействия мощного ультрафиолетового излучения и гибели всего живого.

Даже солнечные вспышки могут сильно воздействовать на Землю, хотя наша планета окружена «воздушным океаном», защищающим ее от солнечной активности и возникающих магнитных возмущений.

Однако астрономы считают вспышки на Солнце относительно слабыми по сравнению с активностью других звезд, таких как красные карлики, которые могут демонстрировать длительное вспыхивание.

В ходе нового исследования ученые решили изучить, как вспышки с красных карликов могут повлиять на потенциальную инопланетную жизнь на тысячах известных экзопланет, вращающихся вокруг таких звезд, пишет Express.

Принимая во внимание, что звездная активность, которая включает в себя вспышки и выброс корональной массы, оказывает глубокое воздействие прежде всего на атмосферу планет, астрономы при помощи моделирования сравнили химические составы атмосферы планет, которые подвергаются частым вспышкам, с планетами, не страдающими от подобной активности звезд.

Говард Чен, аспирант Северо-Западного университета, рассказал, что эти показатели очень отличаются друг от друга. Непрерывные вспышки приводят атмосферный состав планеты в новое химическое равновесие.

При этом нередки случаи, когда защитный слой атмосферы сохранялся, несмотря на частые вспышки.

По мнению ученых, это свидетельствует о потенциальной возможности некоторых экзопланет войти в так называемую зону обитания, то есть речь идет о существовании на их поверхности условий, близких к условиям на Земле и подходящих для жизни. В числе подобных планет с наличием потенциально возможных условий для жизни - Kepler-186f, экзопланета, расположенная в планетной системе красного карлика Kepler-186 в созвездии Лебедя на расстоянии 492 световых года от Земли.

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