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В мире зафиксирован первый случай инфицирования горилл коронавирусом

Тамара Астапенкова
00:48 12.01.2021
По информации пресс-службы сафари-парка в Сан-Диего, две гориллы могли заразиться от от бессимптомного больного сотрудника.
В мире зафиксирован первый случай инфицирования горилл коронавирусом
© Фото: sandiegozoo.org

В сафари-парке зоопарка Сан-Диего у двух горилл выявлен коронавирус. Предположительно, животные могли заразиться от бессимптомного больного сотрудника. Это первый зафиксированный случай заражения горилл COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба сафари-парка.

Еще шестого января сотрудники зоопарка обратили внимание на двух горилл, которые кашляли. В связи с эпидемиологической обстановкой в мире было принято решение провести тестирование на SARS-CoV-2, отправив анализы в Калифорнийскую лабораторию здоровья животных и безопасности пищевых продуктов.

«Восьмого января предварительные тесты выявили наличие вируса в стае горилл. В лаборатории Национальной ветеринарной службы Министерства сельского хозяйства США подтвердили положительные результаты в понедельник, 11 января», - говорится в сообщении.

По словам исполнительного директора сафари-парка Лизы Петерсон, у горилл «все хорошо, если не считать заложенности носа и кашля». Все надеются на скорое выздоровление животных, добавила она.

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