Красная зона, ледяная прорубь и Таймс-сквер: как встретили Новый год в России и мире

Встреча 2021 года запомнится особыми санитарными нормами, введенными из-за коронавируса, закрытыми кафе и ресторанами. Однако традиционные атрибуты новогодних торжеств - бой курантов и фейерверки, - никто не отменял. А новогодняя атмосфера проникла даже в самые опасные уголки - красные зоны больниц.

На работе Новый год встретили врачи и медсестры, которые дежурили в ковидных отделениях. Но даже в красных зонах нашлось место празднику. В краевой клинической больнице Красноярска хирург Игорь Анохин сделал предложение своей возлюбленной, анестезиологу Екатерине Внуковой.

Самое главное пожелание, которое звучит от врачей уже целый год, – оставайтесь дома. Но многие не смогли усидеть в четырех стенах всю новогоднюю ночь, тем более небо повсюду расцвечивалось салютами.

Во Владивостоке самые отчаянные в минус 20 градусов решили бороться со съеденным оливье и приняли участие в костюмированном забеге. Некоторые пришли с малышами. Номера крепили прямо на детские коляски.

Полумарафон – 21 километр в честь 2021 года – пробежали в Краснодаре. В Казани спортсмен-одиночка начал свой забег еще затемно, в шесть утра. Пока бежал – рассвело. В награду, бегун повстречал на улице Деда Мороза. В Новороссийске в честь наступившего 2021 года ныряли в ледяную прорубь на озере Абрау. Любители зимнего плавания не испугались морозов 1 января ни в Сибири, ни в Арктике, ни на Дальнем Востоке.

С размахом отметили Новый год и наши туристы за границей. В ОАЭ кто-то танцевал и пел под песни группы Иванушки International, кто-то наблюдал за грандиозным световым шоу на небоскребе. Впечатляющий салют прогремел в небе над египетской столицей.

В Европе в новогодние праздники действуют жесткие эпидемиологические меры. В Чехии полиции пришлось задержать нескольких участников новогодней демонстрации, которые протестовали против ковидных ограничений. Во Франции, в Париже введен комендантский час. Знаменитые Елисейские поля пусты. Музыкант Жан-Мишель Жарр устроил воображаемый новогодний концерт в Соборе Парижской Богоматери, убранство которого было создано с помощью компьютерной графики.

В Нью-Йорке лишь несколько десятков человек смогли попасть на Таймс-сквер на церемонию с хрустальным шаром, знаменующую начало нового года. А в китайском Ухане, где год назад началась пандемия, нет никаких ограничений, все могут веселиться. Не боятся заболеть жители Новой Зеландии, где приняты строгие меры пограничного контроля, а также минимизированы поездки во внешний мир.

Большинство людей во всем мире надеются на то, что 2021 год принесет избавление от страха перед болезнью. Об этом мечтают и российские знаменитости, которые поздравили россиян с Новым годом. Лев Лещенко пожелал, чтобы следующий Новый год все отмечали вместе. Дмитрий Певцов пожелал крепкого иммунитета, терпения, любви и творчества во всем. Александр Панкратов-Черный пожелал всем мира и радости.