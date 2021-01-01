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В Самаре рухнули межэтажные перекрытия и кровля здания горящего завода

Иван Линдеманн
20:24 01.01.2021
В экстренной службе отметили, что  личный состав пожарно-спасательных подразделений работает на безопасном расстоянии.
В Самаре рухнули межэтажные перекрытия и кровля здания горящего завода
© Фото: МЧС России

В Самаре произошло частичное обрушение горящего здания недействующего подшипникового завода. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«В результате пожара произошло обрушение межэтажных перекрытий и кровли на общей площади 1 250 кв. м», - сказано в сообщении.

Также в экстренной службе отметили, что  личный состав пожарно-спасательных подразделений работает на безопасном расстоянии.

В ликвидации пожара участвуют 213 человек личного состава и 74 единицы техники.

Ранее возгорание было локализовано на площади 3500 квадратных метров. На месте было обнаружено тело мужчины.

Эвакуации не проводилось. Дело в том, что с 2018 года предприятие свою деятельность не осуществляет. Прокуратура Самары организовала проверку по факту пожара.

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