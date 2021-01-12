Более 11 тысяч человек остались без тепла из-за аварии в Иваново

В Иваново в 47 многоквартирных домах, где проживает более 11,6 тысяч жителей нарушено теплоснабжение из-за аварии на теплотрассе. Об этом сообщило региональное ГУ МЧС РФ.

«В зону снижения параметров попала центральная часть города Иваново (Ленинский, Фрунзенский районы) 47 многоквартирных домов (9-14 этажей), 11618 человек из них 2866 детей», - говорится в сообщении.

Уточняется, что социально-значимые объекты в зону снижения параметров не попали. На данный момент ведутся работы по восстановлению теплоснабжения.

Также в региональном МЧС выпустили экстренное предупреждение о приближении аномально холодной погоды. По данным ведомства, с 12 по 16 января среднесуточная температура воздуха в регионе будет на семь градусов ниже климатической нормы. Сейчас в Иваново минус 22 градуса.