Фейерверки из машин и хлопушки из камней: во Франции празднование Нового года обернулось столкновениями с полицией

Неспокойной выдалась новогодняя ночь в некоторых регионах Франции. В Страсбурге и его окрестностях жители проигнорировали комендантский час и отправились отмечать праздник на улицы.

Веселье с фейерверками в итоге вылилось в столкновения с полицией и беспорядки. До тла выгорели около 60 машин, два десятка человек Новый год догуливали в полицейском участке.

А в Бретани стражи порядка пострадали, разгоняя массовую вечеринку. Жандармов забросали камнями и бутылками при попытке прикрыть мероприятие с участием 2000 человек. В ответ толпа сожгла полицейский автомобиль.