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Письмо из Хогвартса: девочка из Петербурга получила подарок от Джоан Роулинг

Иван Линдеманн
19:50 01.01.2021
Писательница поблагодарила свою поклонницу за то, что та поздравила ее с днем рождения.
Письмо из Хогвартса: девочка из Петербурга получила подарок от Джоан Роулинг
© Фото: Sonia Moskowitz Keystone Press Agency Globallookpress

Шестилетняя девочка Вероника из Петербурга получила на Новый год письмо от Джоан Роулинг. Писательница поблагодарила свою поклонницу за то, что та поздравила ее с днем рождения.

Как рассказала мама Вероники изданию «Правмир», девочка в 2019 году писала письмо Деду Морозу, в котором просила его прислать ей весточку из Хогварста. Но ответа Вероника так и не получила.

Тогда юная поклонница серии книг о «Гарри Поттере» решила написать Роулинг напрямую. В ответном письме писательница поблагодарила Веронику за любовь к ее книгам и сказала, что в настоящее время трудится еще над одной волшебной сказкой.

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