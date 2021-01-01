Письмо из Хогвартса: девочка из Петербурга получила подарок от Джоан Роулинг

Шестилетняя девочка Вероника из Петербурга получила на Новый год письмо от Джоан Роулинг. Писательница поблагодарила свою поклонницу за то, что та поздравила ее с днем рождения.

Как рассказала мама Вероники изданию «Правмир», девочка в 2019 году писала письмо Деду Морозу, в котором просила его прислать ей весточку из Хогварста. Но ответа Вероника так и не получила.

Тогда юная поклонница серии книг о «Гарри Поттере» решила написать Роулинг напрямую. В ответном письме писательница поблагодарила Веронику за любовь к ее книгам и сказала, что в настоящее время трудится еще над одной волшебной сказкой.