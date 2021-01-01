Полицейские разогнали масштабную вечеринку во дворе жилого комплекса в Петербурге

В Санкт-Петербурге жители одного из жилых комплексом устроили масштабную вечеринку, несмотря на действующие в городе жесткие ограничения из-за коронавируса. Об этом сообщает «Фонтанка».

После боя курантов десятки человек вышли на улицу и устроили дискотеку прямо под окнами многоэтажек. Веселье продолжалось недолго, кто-то вызвал полицию. Стражи порядка попросили отмечающих Новый год выключить музыку, а одно из самых буйных участников вечеринки задержали.

За молодого человека вступились друзья, пообещав прекратить шумное веселье и продолжить празднование уже дома, не нарушая никаких правил.