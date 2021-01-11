Ученые назвали планеты, где человечество найдет убежище после уничтожения Земли

По прогнозам ученых, главной звезде Солнечной системы отведено еще около пяти миллиардов лет. После чего внешние слои Солнца по мере превращения в красного гиганта будут расширяться до тех пор, пока не поглотят ближайшие к нему планеты, включая Землю. Эти изменения станут причиной гибели любой жизни на поверхности Голубой планеты. Однако, по мнению главного исследователя миссии NASA «Новые горизонты» доктора Алана Стерна, человечество может отыскать приют на других космических телах.

Причиной феномена станет солнечная активность, которая, как цитирует издание Express ученого, создаст обитаемые миры в самых холодных уголках космоса.

В качестве возможного убежища для человечества доктор Стерн называет Плутон и другие отдаленные карликовые планеты в Поясе Койпера - области за Нептуном.

Как подчеркивает исследователь, на указанных космических телах присутствуют вода в виде льда, сложные органические материалы, а на некоторых имеются даже подземные океаны. Возможному развитию жизни сейчас препятствуют низкие температуры на поверхностях планет, которые в этой части Солнечной системы исчисляются сотнями градусов ниже нуля.

По словам доктора Стерна, все изменится после превращения Солнца в красного гиганта.

«Когда Солнце станет красным гигантом, температура на поверхности Плутона будет примерно такой же, как средняя температура на поверхности Земли сейчас», - подчеркнул ученый.

Ранее из-за существования подземных океанов ученые назвали пригодными для жизни спутники Урана. По мнению исследователей, на это указывают признаки криовулканизма, когда в условиях крайне низких температур окружающей среды из вулкана извергается не расплавленная лава, а вода, аммиак, смеси метана с углеводородами, азот и другие вещества или их смеси, как в жидком, так и в газообразном состоянии.