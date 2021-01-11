ВОЗ проведет расследование причин возникновения COVID-19 в Китае

Делегация Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прибудет в Китай для расследования причин возникновения коронавируса нового типа 14 января. Об этом говорится в заявлении Государственного комитета по вопросам гигиена и здравоохранения КНР.

В ходе визита зарубежные эксперты собираются провести расследование совместно с китайскими учеными, уточняется в сообщении.

Вспышка новой инфекции произошла в конце 2019 года в Центральном Китае и затем распространилась на большинство стран мира. ВОЗ объявила о пандемии COVID-19 11 марта 2020 года, напоминает ТАСС.