В здании в промзоне Новосибирска прогремел мощный взрыв

На территории промзоны в Кировском районе Новосибирска прогремел мощный взрыв. В результате происшествия серьезно пострадало производственное здание на Северном проезде. По последним данным ГУ МЧС по Новосибирской области, здание лишилось двух верхних этажей. На месте работают спасатели.

Также отмечается, что в результате происшествия в восьмиэтажной постройке, предназначенной для хранения и производства комбикорма, один человек получил травмы. Пострадавший был вывезен в стационар.

На текущий момент спасатели разбирают рухнувшие конструкции и ликвидируют последствия обрушения. По данному факту будет проведена проверка правоохранительными органами для установления точной причины инцидента.

Отмечается, что к ликвидации последствий происшествия было привлечено 24 человека и 9 единиц техники, в том числе специальная техника с высотой крана порядка 30 метров для разбора завалов на верхних этажах.