Вступил в силу закон о налогообложении процентов по вкладам свыше миллиона рублей

В России начал действовать налог на доходы от вкладов физических лиц на сумму больше 1 миллиона рублей.

Налогом будут облагаться не все проценты по банковским вкладам, а только та часть, которая превышает доход в размере ключевой ставки ЦБ РФ с 1 миллиона рублей.

На 1 января 2021 года действует ставка ЦБ на уровне 4,25% годовых. Соответственно вкладчику придется платить налог, если он получит проценты на сумму свыше 42,5 тысяч рублей, независимо от количества вкладов, или на какой срок и когда они были открыты.

Первые налоги придется заплатить осенью 2022 года, после получения процентов с вкладов в 2021 году. Налогом не будут облагаться проценты с зарплатных счетов.