В России собираются продавать только самозатухающие сигареты
Новые требования помогут значительно сократить количество пожаров из-за брошенных окурков, считают авторы инициативы.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В России готовят новые требования для производителей табачных изделий. Согласно им, сигареты должны стать самозатухающими.
Документ с новыми требованиями совместно с министерством здравоохранения готовит МЧС РФ.
«В сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению», – рассказал ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.
Авторы инициативы считают, что новые требования помогут значительно сократить количество пожаров из-за брошенных окурков. Новый стандарт собираются ввести в течение двух лет.