В стране и мире В России собираются продавать только самозатухающие сигареты Анна Касаткина Новые требования помогут значительно сократить количество пожаров из-за брошенных окурков, считают авторы инициативы. © Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» В России готовят новые требования для производителей табачных изделий. Согласно им, сигареты должны стать самозатухающими. Документ с новыми требованиями совместно с министерством здравоохранения готовит МЧС РФ. «В сигаретную бумагу вставляют приспособление в форме кольца, которое, если не сделать затяжку, приводит к ее гашению», – рассказал ТАСС директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев. Авторы инициативы считают, что новые требования помогут значительно сократить количество пожаров из-за брошенных окурков. Новый стандарт собираются ввести в течение двух лет. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика