В стране и мире Пелоси назвала Трампа «служанкой Путина» Анна Касаткина Спикер палаты представителей также считает президента «помешанным, неуравновешенным и опасным». © Фото: Shawn Thew, Keystone Press Agency, Globallookpress Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала президента Дональда Трампа «служанкой» (handmaiden) российского лидера Владимира Путина. Такое заявление она сделала в интервью CBS. Пелоси высказалась на тему игнорирования главой государства якобы имевших место кибератак со стороны России. «Я не знаю, что у русских есть на президента Трампа, личное, политическое, финансовое… Нельзя по-другому объяснить, почему президент США до такой степени "служанка" Путина», – сказала она. Пелоси также заявила, что Трамп «помешанный, неуравновешенный и опасный». По ее мнению, президент должен быть подвергнут уголовному преследованию из-за атаки Капитолия его сторонниками 6 января. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика