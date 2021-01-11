Забайкальская чиновница извинилась за слова о «поесть и поспать»
Ранее чиновница на встрече с гражданами попыталась объяснить, почему власти закрывают местное медучреждение.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Забайкалье глава краевого Министерства здравоохранения Анна Шангина извинилась перед местными жителями за свои резкие высказывания. В частности, за слова, что многие приходят в больницу, «чтобы поесть и поспать».
Эта фраза была произнесена на встрече с жителями поселка Харагун, куда чиновница приехала объяснять, почему власти закрывают местную больницу. В администрации региона медицинское учреждение посчитали нерентабельным.
В поселке решили оставить лишь дневной стационар на 15 коек. Пациентов, которым нужно круглосуточное наблюдение врачей, пообещали отвозить на лечение в райцентр. Однако люди с таким подходом не согласились. Особенно всех возмутило то, что чиновница сравнила больницу с гипермаркетом.