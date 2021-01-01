Социальная дистанция на льду: как москвичи проводят первый день Нового года

Россияне встретили 2021 год и следом за праздничным застольем устремились на улицу. Даже в условиях коронавирусных ограничений в столице есть чем заняться на открытом пространстве. Одни только катки работают на 13 городских площадках.

Попасть на каток можно при условии онлайн-оплаты. На сайте также можно заплатить за прокат коньков.

На лед пускают только в масках. Впрочем, многие во время езды снимают средства индивидуальной защиты. По словам корреспондента «Звезды» Алексея Кошкина, все отдыхающие соблюдают социальную дистанцию. Большая часть посетителей - это те, кто приехал из других регионов России специально, чтобы встретить Новый год в Москве.