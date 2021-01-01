Врач рассказал, как алкоголь приводит к лишнему весу

Зачастую в новогодние праздники количество выпитого алкоголя увеличивается, однако не следует забывать о том, что спиртные напитки являются высококалорийными, что в свою очередь влияет на набор лишнего веса. Причем, чем напиток крепче и слаще, тем больше в нем калорий. Об этом рассказал профессор Хельсинкского университета и главврач Центра по борьбе с ожирением при Университетской больнице Хельсинки Кирси Пиетиляйнен.

«Если количество калорий от других продуктов, потребляемых вместе с алкоголем, уменьшится, то есть общий объем потребляемых калорий за день сохранится, калории алкоголя никак не повлияют на набор веса. Однако часто мы не сокращаем прием пищи — особенно в новогодние праздники», — объяснил медик.

Также врач назвал примеры механизмов воздействия алкоголя на набор лишнего веса. Алкоголь усиливает аппетит – он снижает выработку гормона насыщения. Напиток не способен вызвать того же чувства сытости, которое дает еда с тем же количеством калорий. Поэтому из-за спиртного человек может есть больше обычного. Пиетиляйнен заявил, что на объем потребляемой пищи влияют привычки человека и его физиология.

«Мы легко съедаем больше на социальных мероприятиях — например, на праздниках, где предлагается разная еда и закуски. Алкоголь и еда стимулируют, центры "удовольствия" в мозгу», - передает слова профессора газета Helsingin Sanomat.

Переработка алкоголя происходит в основном в печени. По словам Кирси Пиетиляйнен, печень является местом в организме, где выясняется, можно ли сжечь полученные из спиртного калории.

«К сожалению, печень может очень легко преобразовать эти калории в жир. Активное употребление алкоголя приводит к ожирению печени. То же происходит с некачественными углеводами и жирами.Чем больше в печени накапливается жира, тем хуже она выдерживает новые порции алкоголя», — рассказал Пиетиляйнен.

На вопрос, стоит ли переживать из-за активного употребления алкоголя в новогодние праздники, Кирси Пиетиляйнен ответил, что наиболее важно — обратить внимание на уровень употребления спиртного в повседневной жизни.

«Как говорится, важно не то, что вы едите и пьете на Новый год и Рождество, а то, как вы питаетесь в ожидании этих праздников. Алкоголь вряд ли сильно скажется на вашем весе, если вы не употребляете его регулярно. Расслабляться полезно для психики, как и брать паузу в размышлениях о здоровье», - заключил эксперт.

Также Пиетиляйнен добавил, что в новогодние праздники за питанием можно следить не так тщательно, как обычно.