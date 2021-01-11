Гигантская волна в Гренландии едва не погубила рыбаков и попала на видео

В Гренландии рыбаки чудом спаслись от гигантской волны. Им также удалось запечатлеть цунами на видео.

Волна высотой в несколько десятков метров образовалась из-за обрушения ледника. На кадрах можно увидеть, как она крушит на своем пути айсберги и массивные куски льда.

Уйти от волны рыбакам удалось благодаря хорошей лодке, которая успела набрать нужную скорость для выхода из опасного района.