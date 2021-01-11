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Ефремов усомнился в продолжении актерской карьеры

Виктория Ивашечкина
08:30 11.01.2021
Артист обратился к младшему сыну погибшего в ДТП в Москве Сергея Захарова.
Ефремов усомнился в продолжении актерской карьеры
© Фото: mihailefremov. vk

Российский актер театра и кино Михаил Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего в ДТП в Москве Сергея Захарова. В своем обращении артист усомнился в возможности продолжить актерскую карьеру после освобождения из колонии, передает «360». 

Ефремов попросил у сына курьера интернет-магазина - Валерия - прощения за смерть отца. Артист также попросил его принять соболезнования. По заявлению Ефремова, после произошедшей в июне прошлого года трагедии одна часть его жизни оказалась безвозвратно закончена.

«Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии. Менять придется очень много», — признался Ефремов.

Он подчеркнул, что каждый день думает о погибшем и каждый день молится за упокой его души. Также артист пообещал сделать все, что в его силах, для семьи погибшего.

При этом адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский отметил, что Ефремов просит прощения в уже привычной ему манере, рассказывая о себе.

«Не знаю, насколько это хорошая тактика — жаловаться о своих переживаниях парню, которого ты лишил отца», - отметил адвокат.

Напомним, в июне прошлого года 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль своего авто и устроил ДТП в центре Москвы. На внедорожнике он врезался в фургон курьера интернет-магазина Сергея Захарова. Мужчину экстренно госпитализировали в больницу, но не смогли спасти. Артиста осудили на восемь лет колонии, но позже приговор сократили на полгода.

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