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Умер звезда сериала «Доктор Кто»

Тамара Астапенкова
18:24 01.01.2021
Актер Марк Иден скончался на 92 году жизни.
Умер звезда сериала «Доктор Кто»
© Фото: ТРК "Звезда"

Умер английский актер Марк Иден, который прославился ролью Алана Брэдли в сериале «Доктор Кто». Он скончался утром 1 января на 92 году жизни. Об этом сообщил таблоид the Sun со ссылкой на агента артистка.

«Он умер тихо, в больнице. Сегодня утром, 1 января 2021 года», - говорится в сообщении.

По словам агента актера, Иден в последние годы страдал болезнью Альцгеймера. В больницу попал еще в ноябре 2020 года. Артист за свою карьеру снялся почти в 50 фильмах и сериалах, работал на радио телевидении.

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