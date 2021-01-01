В стране и мире Три человека пострадали при вспышке газа под Архангельском Анна Касаткина Одного из пострадавших госпитализировали. © Фото: МЧС России Три человека пострадали при вспышке газа в городе Няндомы Архангельской области. По предварительным данным, причиной инцидента стала неисправность газового оборудования. Вспышка произошла в двухэтажном деревянном жилом доме в переулке Кирова. «В квартире в этот момент находились трое мужчин. Когда няндомчане попытались включить духовой шкаф, накопившийся внутри газ воспламенился. Вероятно, это произошло из-за неисправности газового оборудования», – говорится в сообщении ГУ МЧС по Архангельской области. С ожогами лица и головы один из пострадавших был доставлен в больницу. Двое других мужчин получили ожоги кистей рук – им госпитализация не потребовалась, уточнили в ведомстве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика