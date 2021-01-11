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«Худший лидер»: Шварценеггер записал видеообращение к Трампу

Виктория Ивашечкина
07:54 11.01.2021
В США 11 января палата представителей Конгресса рассмотрит резолюцию об отстранении главы государства от должности.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Американский актер, экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер назвал действующего президента США худшим лидером страны за всю историю Штатов.

Актер опубликовал в своих соцсетях видеообращение к главе государства. На кадрах можно увидеть бывшего губернатора Калифорнии со знаменитым мечом Конана в руках.

«Трамп - худший лидер. Он войдет в историю как самый плохой президент. Хорошая вещь состоит в том, что он скоро будет таким же неуместным, как старый твит», - отметил актер.

Он также обратился к американским чиновникам, «которые допустили ложь и предательство Трампа». Шварценнегер процитировал слова 25-го президента США Теодора Рузвельта.

«Патриотизм - это быть со своей страной. Это не значит быть с президентом», - подчеркнул актер.

В понедельник, 11 января, палата представителей Конгресса США рассмотрит резолюцию об отстранении Дональда Трампа от должности. По закону сделать это может вице-президент Майкл Пенс, руководствуясь 25-ой поправкой к Конституции. Это когда президент не здоров или не способен исполнять свои обязанности. Если Пенс откажется отстранить Трампа от власти, то демократы угрожают начать процедуру импичмента, но тогда Трамп больше никогда не сможет баллотироваться.

Больше всех на этом настаивает спикер нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси. Можно сказать, что это ее давняя мечта. Об отставке Трампа она говорит почти с самой его инаугурации. Немедленного ухода американского лидера требуют и активисты движения «Антифа». Они проводят акцию протеста на Манхэттене. Полиция на это пока никак не реагирует.

Против Трампа и соцсети. Его аккаунты заблокировали уже
12 платформ - в числе которых Facebook, Twitter, Google, Instagram и YouTube. Однако Трамп не сдается. Его адвокат пообещал, что в ближайшие 10 дней будет очень много компромата на Джо Байдена и ключевых представителей Демократической партии.

Баталии в высших эшелонах власти уже отражаются и на сферах вроде бы напрямую не связанных с политикой. Например, в интернете появились призывы бойкотировать авиакомпанию Delta Airlines. Американцев возмутили действия ее сотрудников, которые перед вылетом самолета сняли с рейса нескольких пассажиров только потому, что те высказывались в поддержку Трампа.

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