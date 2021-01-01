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В российских школах в 2021 году появится урок футбола

Тамара Астапенкова
17:52 01.01.2021
По мнению РФС, благодаря уроку футбола дети смогут отрабатывать навыки, которые им пригодятся на протяжении всей жизни.
В российских школах в 2021 году появится урок футбола
© Фото: Andy03, Pixabay

С начала 2021 года каждая школа в России сможет проводить уроки футбола. Об этом сообщили в Российском футбольном союзе (РФС).

«C начала 2021 года каждая общеобразовательная организация сможет проводить уроки футбола благодаря утвержденной 24 декабря рабочей программе предмета “Физическая культура” на основе футбола», - сообщается на сайте РФС.

Программа была разработана РФС совместно с Министерством просвещения и внесена в реестр Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

Целью данной программы является предоставить возможность каждому российскому школьнику попробовать себя «в самом доступном и массовом виде спорта».

«Урок футбола, заменяющий 3-й урок физкультуры, должен стать уникальной стартовой площадкой для знакомства детей со спортом номер один. Учащиеся школ - как мальчики, так и девочки, - научатся базовым приемам владения мячом и комбинациям в футболе», - говорится в сообщении.

По мнению РФС, благодаря уроку футбола дети смогут отрабатывать навыки, которые им пригодятся на протяжении всей жизни. Научатся взаимопониманию и взаимопомощи, а также смелости брать на себя ответственность и работать в команде.

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