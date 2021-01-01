В Китае назвали «невыносимое» русское блюдо

Пользователь китайского портала Sohu поделился впечатлениями о закусках к алкоголю из русской кухни, а также рассказал о блюде с «невыносимым» вкусом.

«Любимое блюдо русских к алкоголю — это соленая рыба, или, как ее называют, вяленая, формально сырая, рыба. Вкус у нее действительно невыносимый, но русским очень нравится», — отметил материала.

Кроме того, пользователь Сети был удивлен тем, что россияне «могут засолить или замариновать что угодно» - например, огурцы, помидоры, капусту и даже белое мясо.

Житель Китая также написал, что традиционные русские напитки закусывают всем, что найдется дома. Так, дополнением к алкоголю может стать черный хлеб, картофель, лук и даже «запах меховой шапки».