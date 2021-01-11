Россиянам рассказали, как правильно копить деньги

Вложение денег в валюту и недвижимость в текущем году поможет сохранить и преумножить свои капиталы. Стоит также обратить внимание на паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и срочные депозиты, рассказала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Скрыль.

«Сохранить свои средства можно, продолжая формировать портфель валют, держа часть средств в рублях, а часть в иностранной валюте, преимущественно в долларах США», – пояснила она.

При этом Скрыль отметила, что нужно вовремя продавать одну валюту и покупать другую, чтобы свети к минимуму возможные риски.

Улучшить свое имущественное положение и получить выгоду помогут вложения в недвижимость, добавила специалист. Кроме того, имеет смысл размещать средства в срочных банковских депозитах и ПИФах. Последние не защищены государственной системой страхование вкладов, однако дают выгодное предложение по доходности в краткосрочной и среднесрочной перспективе, сказала Скрыль РИА Новости.