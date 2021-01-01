В СК рассказали подробности о мощном пожаре на заводе в Самаре

Самарские следователи начали доследственную проверку после мощного пожара в трехэтажном здании на территории Самарского подшипникового завода. Об этом сообщили в региональное ГСУ СК РФ.

«Сегодня, примерно в 9 часов после тушения пожара в здании, расположенном на территории завода, в Советском районе города Самары, обнаружено тело мужчины, без признаков жизни», - говорится в сообщении.

По данным следствия, здание, в котором произошел пожар, не функционировало с 2018 года.

Пожар на заводе начался в восемь утра по местному времени. Площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. По информации на 18.00 по местному времени, экстренным службам удалось локализовать возгорания. В общей сложности почти десять часов потребовалось пожарным, чтобы справиться с пожаром.