Десятки дронов в небе: кадры новогоднего шоу технополиса «ЭРА» в Анапе

Военный инновационный технополис «ЭРА» подготовил для жителей и гостей Анапы необычное новогоднее поздравление. В небо Черноморского побережья одновременно взмыли 40 дронов и объединились в различные композиции.

«В технополисе проходят службу двести операторов в пяти научных ротах, а буквально через две недели количество научных рот увеличится до восьми», - рассказал заместитель начальника технополиса по военно-политической работе полковник Александр Мельник.

В качестве символа Нового года у служащих в технополисе - не просто сосна, а инновационная елка.

Технополис «ЭРА» создан в Анапе в 2018 году и за сравнительно небольшой срок смог стать поистине современным центром военной науки и градообразующей организацией города.