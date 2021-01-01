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Десятки дронов в небе: кадры новогоднего шоу технополиса «ЭРА» в Анапе

Иван Линдеманн
17:02 01.01.2021
Около 40 беспилотных летательных аппаратов объединились в небе в различные композиции.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военный инновационный технополис «ЭРА» подготовил для жителей и гостей Анапы необычное новогоднее поздравление. В небо Черноморского побережья одновременно взмыли 40 дронов и объединились в различные композиции.

«В технополисе проходят службу двести операторов в пяти научных ротах, а буквально через две недели количество научных рот увеличится до восьми», - рассказал заместитель начальника технополиса по военно-политической работе полковник Александр Мельник.

В качестве символа Нового года у служащих в технополисе - не просто сосна, а инновационная елка.

Технополис «ЭРА» создан в Анапе в 2018 году и за сравнительно небольшой срок смог стать поистине современным центром военной науки и градообразующей организацией города.

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