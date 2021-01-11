Россиянам напомнили о шестидневной рабочей неделе в этом году

В Роструде сообщили о единственной в этом году шестидневной рабочей неделе в стране с 15 по 20 февраля.

С 21 по 23 февраля будут выходные в связи с переносом рабочего дня 22 февраля на субботу 20 февраля. При этом праздник сократит следующую рабочую неделю до трех дней (с 24 по 26 февраля), передает «Российская газета» со ссылкой на Роструд.

Напомним, в конце прошлого года ведомство опубликовало календарь выходных дней в 2021 году. В частности, в марте будет одна четырехдневная рабочая неделя - в честь 8 марта. Еще две четырехдневные неделе будут в мае.