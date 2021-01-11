В мэрии Якутска рассказали, почему глава города подала в отставку

Заявившая об отставке мэр Якутска Сардана Авксентьева имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой. Об этом сообщили в департаменте по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ окружной администрации.

Ранее Авксентьева рассказала, что собирается подать заявление об отставке из-за состояния здоровья и уточнила, что ей предстоят операции. Исполнять обязанности главы города будет первый заместитель мэра Евгений Григорьев.

В администрации уточнили, что осенью прошлого года Авксентьева прошла углубленное медобследование и врачи выявили несоответствие норме ряда анализов, после чего было принято решение о проведении операций.

«Угрозы ее жизни нет, операции плановые. Вместе с тем, лечение и реабилитация могут занять продолжительное время», – говорится в сообщении.

Отмечается также, что у Авксентьевой выявили отклонения в функционировании сердечно-сосудистой системы.

Авксентьева выиграла выборы главы Якутска в сентябре 2018 года и является первой женщиной на этом посту. В первом своем распоряжении в качестве мэра она приказала продать дорогие машины администрации. В ноябре прошлого года Авксентьева заявила, что власти Якутска намерены избавиться от дорогого здания мэрии в центре города ради экономии бюджета.