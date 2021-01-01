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В России вступили новые правила управления маломерными судами

Тамара Астапенкова
16:59 01.01.2021
Теперь запрещается выводить на воду суда без спасательных жилетов на каждого человека.
В России вступили новые правила управления маломерными судами
© Фото: Евгений Одиноков, РИА Новости

В России с 1 января 2021 года вступили в силу новые правила пользования маломерными судами, запрещающие выводить их на воду без спасательных жилетов на каждого человека. Об этом говорится в приказе МЧС РФ «Об утверждении правил пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации».

«Запрещается эксплуатация маломерных судов при наличии одной из следующих неисправностей: …отсутствие индивидуальных спасательных средств по количеству лиц, находящихся на борту, или их неисправность», - говорится в документе.

Новые правила вводят запрет на управление маломерными судами в нетрезвом виде, передачу судна человеку, у которого нет права управления, заходить под мотором или парусом, а также маневрировать возле пляжей и других мест отдыха с большим количеством людей.

Кроме этого запрещается пересадка с одного судна на другое во время движения, перевозка детей в возрасте до семи лет без сопровождения взрослых. Также нельзя выбрасывать за борт мусор и загрязнять водоемы продуктами нефти.

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