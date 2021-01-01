Очередной загадочный монолит обнаружен рядом с британским Солсбери

В Великобритании около города Солсбери обнаружили таинственный монолит, подобный тем, что уже находили в некоторых странах. Об этом сообщает телеканал ITV News.

Примерная высота объекта составляет 2,4 метра. Грани сооружения имеют зеркальную поверхность. На одной из сторон монолита, покрытой инеем, можно увидеть надпись: «С Новым годом!». О происхождении загадочного объекта в графстве Уилтшир на данный момент ничего неизвестно.

Напомним, что ранее сообщения о подобных монолитах приходили из Германии, Колумбии, Нидерландов, США, Румынии, Великобритании, Испании и Боливии.