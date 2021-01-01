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«Оливье подняли на веревочке»: Жигунов рассказал, как встретил Новый год в ковидном госпитале

Анна Назайкина
16:26 01.01.2021
Ранее российский актер сообщил о своей госпитализации в связи с COVID-19.
«Оливье подняли на веревочке»: Жигунов рассказал, как встретил Новый год в ковидном госпитале
© Фото: zhigunov_sergey, Instagram

Заслуженный артист РФ Сергей Жигунов рассказал о том, каким образом он отпраздновал Новый год в ялтинском госпитале. Актер лечится от новой короновирусной инфекции.

«На первом этаже реанимация, справа морг. Оливье, которое сделала больная Вика, подняли на веревочке на второй этаж. Янина Петровна, мэр Ялты, прислала холодец. Хороший праздник Новый год»,- написал Жигунов на своей странице Instagram.

28 декабря Жигунов сообщил о своей госпитализации в ялтинскую Ливадийскую больницу в связи с обнаруженным у него коронавирусом. Актер заявил, что он не унывает из-за сложившейся ситуации и, несмотря на отсутствие обоняния и вкуса, собирается смотреть на новогодний салат и вспоминать былые ощущения.

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