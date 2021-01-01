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Эксперты дали рекомендации, как безопасно и нескучно провести новогодние каникулы

Тамара Астапенкова
16:27 01.01.2021
Россиянам стоит заранее узнать о графиках работы кафе, музеев и выставок.
Эксперты дали рекомендации, как безопасно и нескучно провести новогодние каникулы
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса, вносят свои корректировки в новогодние и рождественские праздники. Как провести каникулы нескучно и безопасно рассказали эксперты РЭУ имени Плеханова.

По словам доцента кафедры маркетинга Николая Перепелкина, лучше во время отдыха не оставлять без внимания правовые вопросы, на действующий во многих российских регионах масочный и перчаточный режим.

«Необходимо носить данные аксессуары в общественных местах, помнить про правила соблюдения социальной дистанции», - пояснил Перепелкин РИА Новости.

Он предположил, что на праздниках количество походов в гости увеличится, поскольку родные и близкие люди доверяют друг другу и знают о состоянии здоровья. Но при этом, в случае заболевания, исключат встречи с родственниками и друзьями. Он также посоветовал всем, кто устал от средств защиты, подходить к этому вопросу более креативно.

«Если вам придется быть на празднике в маске, то придумайте, как вы ее украсите и какой образ не будет вас расстраивать», - предложил Перепелкин.

По словам эксперта, лучше заранее узнать о графиках работы музеев, выставок и кафе. Стоит лично ознакомиться с распоряжениями местных властей о действующих ограничениях, добавил Перепелкин.

Доцент кафедры предпринимательства и логистики Игорь Строганов, посоветовал на новогодние каникулы перевести все покупки в онлайн. Вместо торговых центров лучше отправиться на прогулку в парк, покататься на коньках или лыжах, можно даже уехать на машине или поезде за город.

По мнению эксперта, во время путешествий в закрытые или «ограниченные» страны могут появиться сложности, поскольку из-за коронавируса сильно осложнилась логистика, появилось много бюрократических требований, активизировались мошенники.

Строганов отметил, что отмечая новогодние и рождественские праздники дома, лучше не собираться большой компанией.

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