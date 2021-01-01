В плену у мишуры: самолет совершил экстренную посадку из-за новогодних украшений

Авиалайнер, совершавший рейс из Орландо (США) в Боготу (Колумбия) в новогоднюю ночь, совершил экстренную посадку в аэропорту Эль-Дорадо после столкновения с крупным объектом, парящим в воздухе.

Очевидцы сняли видео, на котором видно, что воздушное судно опутали, как предполагается, новогодние украшения. Объект запутался с двигателями, крыльями и стабилизаторами самолета.

«Тем не менее экипажу удалось благополучно приземлиться на взлетно-посадочной полосе…через скоростной поворот»,- сообщает The Aviation Herald.

Аэропорт, а также Управление гражданской авиации Колумбии пока никак не прокомментировали произошедшее.