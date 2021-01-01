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В России сократился список запрещенных для женщин профессий

Роман Захаров
01:56 01.01.2021
Согласно приказу Минтруда, женщины смогут работать, в том числе, машинистами электропоездов, скоростных и высокоскоростных поездов, а также производить верхолазные работы на высоте свыше 10 метров.
В России сократился список запрещенных для женщин профессий
© Фото: freepik

С 1 января 2021 года в России вступает в силу приказ Минтруда РФ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Новый список содержит 100 позиций, в то время как предыдущий насчитывал 456.

Документ снимает ограничения для женщин на такие профессии и виды работ, как член палубной команды судна, за исключением работ в машинном отделении. Женщины смогут работать машинистами электропоездов, скоростных и высокоскоростных поездов, а также производить верхолазные работы на высоте свыше 10 метров.

Кроме того, снимается запрет с работы водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники. Исключение составит лишь работа машиниста строительной техники.

Стоит отметить, что при создании безопасных условий труда работодатель имеет право применять труд женщин без ограничений.

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