В России сократился список запрещенных для женщин профессий

С 1 января 2021 года в России вступает в силу приказ Минтруда РФ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается применение труда женщин. Новый список содержит 100 позиций, в то время как предыдущий насчитывал 456.

Документ снимает ограничения для женщин на такие профессии и виды работ, как член палубной команды судна, за исключением работ в машинном отделении. Женщины смогут работать машинистами электропоездов, скоростных и высокоскоростных поездов, а также производить верхолазные работы на высоте свыше 10 метров.

Кроме того, снимается запрет с работы водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники. Исключение составит лишь работа машиниста строительной техники.

Стоит отметить, что при создании безопасных условий труда работодатель имеет право применять труд женщин без ограничений.