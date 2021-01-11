Трескучие морозы: в Москву приходит аномальное похолодание

На предстоящей рабочей неделе жителей столичного региона ждет настоящая суровая зимняя погода. Температура будет ниже нормы на 8 – 9 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, москвичей ждут настоящие трескучие морозы. В понедельник днем столбики термометров опустятся до минус 11– 9 градусов, ночью - минус 19 – 17 градусов. Во вторник будет еще холоднее - минус 13 – 11 градусов, ночью минус 23 – 18 градусов. Самый холодный день ожидается в среду: минус 19 – 14 градусов днем и минус 21–16 градусов ночью.

«В следующие дни мороз немного утихнет. В четверг — минус 18 – 13 градусов (минус 17–12 градусов), в пятницу - минус 15 – 10 градусов (минус 18 – 13 градусов). В субботу морозы вновь начнут усиливаться - днем минус 17–12 градусов», - рассказал «Вечерней Москве» Вильфанд.

Он объяснил, что с понедельника в центр европейского континента будет перемещаться холодный воздух с севера Сибири, района Таймыра. Начиная со среды, максимальные температуры будут составлять около минус 15 градусов.

«Период холода будет продолжительный. Всю следующую неделю ожидать потепления неоткуда. Очень не просто зимняя, а суровая зимняя погода. Это называется опасным явлением погоды. Аномально холодная погода», - пояснил Вильфанд.

Ранее синоптики предупреждали, что впервые за текущую зиму в европейскую часть России начнет поступать арктический воздух, из-за которого установятся настоящие зимние морозы.