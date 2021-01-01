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Певица Валерия стала бабушкой

Тамара Астапенкова
15:41 01.01.2021
У младшего сына артистки родилась дочь.
Певица Валерия стала бабушкой
© Фото: valeriya, Instagram

Певица Валерия поделилась со своими поклонниками радостной новостью: в первый день нового года она стала бабушкой. Ее младший сын Арсений Шульгин стал отцом. Его жена Лиана родила дочь. Об этом артистка написала в своем Instagram.

«Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье - Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. - какая прекрасная дата начала жизни», - написала Валерия.

Она добавила, что рождение человека – это настоящее чудо. По ее словам, прошедшая новогодняя ночь стала для нее волшебной.

У певицы Валерии трое детей: 27-летняя Анна, 26-летний Артемий и 22-летний Арсений. Артистка впервые стала бабушкой.

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