Певица Валерия стала бабушкой

Певица Валерия поделилась со своими поклонниками радостной новостью: в первый день нового года она стала бабушкой. Ее младший сын Арсений Шульгин стал отцом. Его жена Лиана родила дочь. Об этом артистка написала в своем Instagram.

«Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье - Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. - какая прекрасная дата начала жизни», - написала Валерия.

Она добавила, что рождение человека – это настоящее чудо. По ее словам, прошедшая новогодняя ночь стала для нее волшебной.

У певицы Валерии трое детей: 27-летняя Анна, 26-летний Артемий и 22-летний Арсений. Артистка впервые стала бабушкой.