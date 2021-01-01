Стало известно, можно ли по новым правилам жарить шашлыки на дачах

Разводить костры и жарить шашлыки на придомовых участках не запрещается в соответствии с новыми правилами противопожарного режима, которые вступили в силу в РФ с 1 января 2021 года. Несмотря на это, следует помнить о нормах пожарной безопасности.

Ранее директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев рассказал, что любой владелец участка имеет право на его территории разводить огонь, жарить мясо, делать барбекю, иные блюда на открытом огне, не забывая об элементарных правилах безопасности. Так, разводить костер следует на расстоянии минимум 20 метров от дома, огонь в мангале – в 10 метрах от дома. Обязательно держать поблизости средства тушения пожара: например, ведро с водой или огнетушитель.

По данным МЧС РФ, в период новогодних каникул количество пожаров в России возрастает в среднем на 8%, а число летальных исходов - на 35%. Основные причины возгорания во время праздников - неосторожное обращение с огнем, аварийный режим работы электрооборудования и сетей, а также нарушение правил устройства и эксплуатации печного оборудования.