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В России начало действовать положение о системах оповещения населения

Иван Линдеманн
15:10 01.01.2021
Отмечается, что доведение информации по-прежнему начинается со слов «Внимание всем!», далее включаются сирены и мощные акустические системы.
В России начало действовать положение о системах оповещения населения
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

С 1 января 2021 года на всей территории России начало действовать положение о системах оповещения населения и положение по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения. Об этом сообщили в МЧС.

Как рассказали РИА Новости в ведомстве, положение о системах оповещения населения определяет их назначение, задачи и требования. Отмечается, что доведение информации по-прежнему начинается со слов «Внимание всем!», далее включаются сирены и мощные акустические системы.

«После этого аудиосообщения передаются по сетям связи», - сказали в МЧС.

Также отмечается, что оповещать население будут по телевидению и радио, местной телефонной и сотовой связи, уличным громкоговорителям и другим ресурсам.

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