В России начало действовать положение о системах оповещения населения

С 1 января 2021 года на всей территории России начало действовать положение о системах оповещения населения и положение по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения. Об этом сообщили в МЧС.

Как рассказали РИА Новости в ведомстве, положение о системах оповещения населения определяет их назначение, задачи и требования. Отмечается, что доведение информации по-прежнему начинается со слов «Внимание всем!», далее включаются сирены и мощные акустические системы.

«После этого аудиосообщения передаются по сетям связи», - сказали в МЧС.

Также отмечается, что оповещать население будут по телевидению и радио, местной телефонной и сотовой связи, уличным громкоговорителям и другим ресурсам.