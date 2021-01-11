ЦИК заявил о победе Жапарова на президентских выборах в Киргизии

Садыр Жапаров одержал победу на президентский выборах в Киргизии, набрав 52,11% голосов. Об этом свидетельствуют данные, полученные со 100% участков, передает передает ЦИК страны.

Жапаров исполнял обязанности президента республики после того, как Сооронбай Жээнбеков сложил свои полномочия после протестов в октябре 2020 года.

Одновременно с выборами президента в стране был проведен референдум по выбору формы правления. Гражданам Киргизии предложили один из трех вариантов: «президентская форма правления», «парламентская форма правления» и «против всех». По данным ЦИК республики, явка составила 33,08% избирателей, в связи с чем голосование признано состоявшимся.