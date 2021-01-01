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Почти восемь часов пожарные борются с огнем на заводе в Самаре

Тамара Астапенкова
15:02 01.01.2021
По информации МЧС, площадь возгорания составляет 1,2 тысячи квадратных метров.
Почти восемь часов пожарные борются с огнем на заводе в Самаре
© Фото: 63.mchs.gov.ru

Почти восемь часов пожарные борются с огнем в трехэтажном здании на территории Самарского подшипникового завода. По последним данным, площадь возгорания составила 1200 квадратных метров. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

«На месте пожара создано четыре боевых участка работы, 10 звеньев газодымозащитной службы, на тушение подано 10 стволов. На место пожара прибыл пожарный поезд», - говорится в сообщении.

По информации МЧС, о возгорании стало известно в восемь утра по местному времени (07.00 по Москве). Пожар произошел в Советском районе Самары, на улице Калинина. За сорок минут площадь возгорания увеличилась с 800 до 1200 квадратных метров.

«На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины (личные данные устанавливаются). Эвакуация не проводилась», - говорится в сообщении.

В общей сложности к тушению возгорания привлечены 183 человека и 63 единицы техники.

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