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Россиянам запретили брать животных с собой на пляж

Ян Брацкий
14:08 01.01.2021
Нововведения также предусматривают ужесточение требований к поведению отдыхающих на песке и в воде.
Россиянам запретили брать животных с собой на пляж
© Фото: Natalya Loginova, Russian Look, Globallookpress

Россиянам запретили брать с собой животных на пляж. Нововведение вступило в силу с нового года, исключение сделали для собак-поводырей.

«Посетителям пляжей запрещается.... Приводить с собой на пляж животных, за исключением собак-поводырей», - говорится в документе, который опубликован на интернет-портале правовой информации.

Кроме того, отдыхающим запретили играть в спортивные игры вне отведенных для этого площадок. Иными словами, устроить партию в пляжный волейбол на берегу среди отдыхающих уже не получится. Запрещено также заплывать за буйки и подныривать под других купающихся.

«На пляжах организаций отдыха и оздоровления детей в период купания детей спасательная лодка со спасателем должна находиться не далее двух метров от внешней стороны границы зоны купания», - отмечается в документе.

Владельцев пляжей обязали регулярно проводить инспекцию и обследовать береговую линию. Они обязаны обеспечить безопасность отдыхающих на пляже и организовать работу спасательных постов.

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