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В США возбудили 25 дел о внутреннем терроризме после штурма Капитолия

Иван Линдеманн
04:07 11.01.2021
Министром армии Райан Маккартни уточнил, что в Пентагоне располагают данными о возможных угрозах, которые исходят от потенциальных террористов, в день инаугурации Джо Байдена, 20 января.
В США возбудили 25 дел о внутреннем терроризме после штурма Капитолия
© Фото: pixabay.com

В США возбудили как минимум 25 дел после штурма Капитолия. Все они касаются статей о внутреннем терроризме. Об этом сообщил конгрессмен-демократ Джейсон Кроу.

Он обсудил произошедшее с министром армии Соединенных Штатов Райаном Маккарти. Кроу заявил, что говорил с Маккарти о действиях военных во время атаки на здание Конгресса и о мерах безопасности.

«Министр Маккарти заявил, что 25 дел о внутреннем терроризме было открыто в результате нападения на Капитолий. Обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, "коктейли Молотова", взрывные устройства и пластиковые наручники», - сказал конгрессмен.

Также Маккартни уточнил, что в Пентагоне располагают данными о возможных угрозах, которые исходят от потенциальных террористов, в день инаугурации Джо Байдена, 20 января. По его словам, минобороны работает с правоохранителями для подготовки к обеспечению безопасности.

Сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса во время утверждения итогов выборов, 6 января. В результате беспорядков погибли пять человек. После этого демократы решили запустить процедуру импичмента в отношении действующего президента.

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