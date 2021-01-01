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Психолог рассказал, с чем связаны депрессивные мысли во время праздников

Анна Назайкина
14:43 01.01.2021
Профессор Александр Тхостов рассказал, что эмоциональный спад может происходить из-за завышенных ожиданий.
Психолог рассказал, с чем связаны депрессивные мысли во время праздников
© Фото: Elena Dunn, Global Look Press

Эмоциональный спад после бурной подготовки к праздникам и новогодней ночи может быть вызван неоправданным ожиданием резких перемен. Об этом рассказал заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии МГУ имени М. В. Ломоносова, профессор Александр Тхостов.

«Предновогоднее перевозбуждение обычно заканчивается спадом. То есть люди готовились, многого ожидали, потом веселились. А утром 1 января просыпаются и понимают, что ничего особо не изменилось. В этой ситуации нужно понимать, что этот год - не последний, будут другие. Следовательно, будут другие возможности реализовать свои планы и ожидания», - передает его слова ТАСС.

Чтобы избежать появления депрессивных мыслей, эксперт посоветовал россиянам в период новогодних каникулах завершить отложенные с 2020 года дела, боьше времени уделить общению с семьей, а также задуматься о своем здоровье.

«Работа любого характера очень эффективно помогает избавиться от депрессивных мыслей. Можно привести себя в порядок, сходить на прогулку, разобрать бумаги», - добавил специалист.

Также Тхостов отметил, что прошедший год был тяжелым для россиян, однако необходимо помнить, что настанет момент, когда испытания закончатся. Именно с таким настроем следует начинать жизнь в новом году, считает психолог.

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